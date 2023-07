Quatro criminosos são presos e três fuzis são apreendidos na Zona Norte

Rio - A Polícia Militar prendeu quatro criminosos e apreendeu três fuzis na Rua Santa Luzia, na comunidade do Para-Pedro, no Colégio, Zona Norte, na manhã desta quinta-feira (13). Os suspeitos foram identificados pelos vulgos Xamã, Cascata, Teteco e Muel.



De acordo com a corporação, agentes do 41ºBPM (Irajá) receberam informações sobre um esconderijo de suspeitos e armas. Na região, um fuzil foi localizado no interior de uma residência em uma vila. Logo em seguida, em outra casa, no mesmo terreno, foram encontrados os criminosos portando mais dois fuzis de plataforma AK-47, sendo uma delas calibre 556 e outra 762.



Uma das armas possuía ainda uma bandeira com a Estrela de Davi, em alusão ao Complexo de Israel, dominado pelo traficante Álvaro Malaquias, o Peixão. Fazem parte do complexo um conjunto de favelas da Zona Norte como Cidade Alta, Cinco Bocas, Pica-Pau, Vigário Geral e Parada de Lucas.



A ocorrência foi encaminhada para a 27ªDP (Vicente de Carvalho).