Ciclone extratropical danifica diversos municípios do RS e Santa Catarina

Um ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul e Santa Catarina entre a noite de quarta, 12, e a madrugada desta quinta-feira, 13, causou temporais e estragos em diferentes regiões do estado. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 47 municípios foram prejudicados pelas fortes chuvas e ventos. Já a CEEE Grupo Equatorial informou que cerca de 358 mil moradores estavam sem luz até a última atualização desta reportagem.

Para prevenir novos danos, o governo estadual do Rio Grande do Sul colocou todo o território do estado sob alerta e bloquearam algumas rodovias. As aulas em toda rede estadual, assim como prefeituras e universidades, também foram suspensas nesta quinta. Cerca de 343 municípios estão em alerta vermelho em municípios das regiões do Litoral Norte, Vale do Taquari e Serra do Estado.

Acabo de determinar a suspensão das aulas em toda a rede estadual de ensino nesta quinta-feira (13/7) devido aos alertas da Defesa Civil da possibilidade de inundações e enxurradas em todo o estado. — Gabriel Souza (@GabrielSouza_RS) July 12, 2023

Capital do estado, Porto Alegre há bloqueio parcial das Av. Protásio Alves e Donario Braga e total no Beco Cecilio Monza. Pelo menos 14 unidades de saúde precisaram ser desativadas devido a problemas com falta de luz, internet e alagamento (Glória). De acordo com a Defesa Civil, uma morte foi registrada no no bairro Maria dos Anjos.

O Centro Serra recebeu uma equipe da Defesa Civil para auxiliar na contenção dos estragos. Em Sobradinho, Arroio do Tigre, Candelária e Ibarama houve registro de danos causados não só pelos ventos fortes, mas também por chuva de granizo. A 113 km da capital, Lajeado precisou retirar famílias de suas casas com o aumento do nível do Rio Taquari.



Ciclone no Rio Grande do Sul



▪️Chuva de 100 mm a 200 mm nesta semana em diversas cidades com inundações e cheias

▪️Milhares de casa com danos por granizo

▪️Tornado e vendavais no Noroeste

▪️Vento de 140 km/h na costa gaúcha com uma morte

▪️Mais de 2 milhões de pessoas sem luz pic.twitter.com/BjDQXqZmsY — MetSul Meteorologia (@metsul) July 13, 2023 No Litoral Norte, Capivari do Sul sofreu com vendavais que derrubaram árvores e fachadas de lojas, além da cobertura de um posto de gasolina na rótula da RS 040 com a BR 101. Já Cidreira registrou mais de 40 pessoas estão desalojadas, enquanto Santo Antônio da Patrulha sofreu desvio provisório na ERS-474 (km 3) e bloqueio total na ERS-030 (km 7).

Em Santa Catarina, árvores atingiram cabos de luz, ruas e casas, além de destelhar algumas residências. As regiões do Meio-Oeste, Planalto Norte, Litoral Norte, Grande Florianópolis, Baixo, Médio e Alto Vale do Itajaí registram chuva persistente com riscos de alagamento e deslizamento. O Grande Oeste foi a área mais atingida.



De acordo com o boletim da Defesa Civil, foram registradas ocorrências de queda de árvores entre os municípios de Criciúma, Içara, Turvo, Cocal do Sul e Urussanga. Uma viatura 4×4 dos bombeiros foi deslocada para Siderópolis para eventuais ocorrências na região. Em Chapecó, um carro chegou a ser atingido por uma árvore, mas sem causar ferimentos graves ao motorista.