MPRJ denuncia suspeita de aplicar golpe 'Boa noite, Cinderela' em idoso na Zona Sul

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou e pediu a prisão preventiva de Natália Costa dos Santos, de 36 anos, suspeita de aplicar o golpe 'Boa noite, Cinderela' em um idoso de 73 anos em abril deste ano.



Segundo as investigações, Natália ainda teria roubado mais de R$ 40 mil após ter dopado a vítima na saída de um bar em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A suspeita abordou o idoso na porta do estabelecimento e, em seguida, foram juntos para a casa dele. No local, ela teria adulterado uma bebida com substância que fez com que o homem ficasse desacordado por mais de 24 horas.



Nesse tempo, a mulher realizou compras no cartão de crédito da vítima e fez transferências bancárias para a própria conta.

Ainda de acordo com as investigações, Natália tinha como alvo homens solteiros com idade a partir de cinquenta anos. Após identificar a vítima, a mulher se aproximava para uma conversa e alegava não ter onde passar a noite, com intuito de ser levada para a residência da pessoa escondida e realizar o golpe. A mulher roubava bens, pertences de valor, computadores e telefones celulares para realizar transações financeiras.



A Polícia Civil fez a análise das imagens de câmeras de segurança e correlacionou com as transações financeiras realizadas, o que levou a identificação de Natália. Imagens de redes sociais e comparação entre as tatuagens comprovaram a identificação. Assim, a suspeita foi indiciada pelo crime de roubo.