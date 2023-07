Túnel da Grota Funda será interditado para manutenção

Rio - O Túnel Vice-Presidente José Alencar, popularmente conhecido como Túnel da Grota Funda, será interditado, nesta quinta-feira (13), no sentido Recreio, Zona Oeste da cidade, das 23h às 4h, para serviços de manutenção pela CET-Rio.



A via do BRT não será interditada, assim os ônibus poderão transitar normalmente. Somente duas faixas de tráfego normais serão bloqueadas aos motoristas.



Os veículos que transitam pela Avenida Dom João VI com destino à Barra da Tijuca deverão seguir pela Avenida das Américas, Serra da Grota Funda, Avenida das Américas, Rua dos Servidores, e alça de acesso para a Avenida das Américas, sentido Barra.



Equipes da CET-Rio atuarão nos bloqueios e nas rotas de desvio orientando os motoristas.



De acordo com a prefeitura, a programação poderá ser suspensa a qualquer momento, devido às condições climáticas ou questões operacionais da cidade.