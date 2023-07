Van usada no transporte escolar pega fogo na Tijuca

Rio - Uma van escolar pegou fogo na Rua Oliveira da Silva, na Tijuca, Zona Norte do Rio, no início da tarde desta quinta-feira (13). De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares do Quartel da Tijuca foram acionados para o local às 13h09. Não houve vítimas.



O veículo estava parado próximo à Praça Xávier de Brito, quando houve falha mecânica e começou a pegar fogo. O próprio motorista foi quem acionou os bombeiros via telefone. A chegada dos militares foi praticamente imediata, já que o batalhão fica próximo ao local.



Após a chegada dos militares, o combate às chamas foi concluído em pouco mais de 10 minutos. Durante o combate às chamas, o fluxo de veículos foi parcialmente interrompido na via.