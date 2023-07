Wakanda in Madureira comemora cinco anos com evento na Zona Norte

Rio - O Festival Wakanda in Madureira fará cinco anos no próximo domingo (16), no tradicional Viaduto Negrão de Lima, em Madureira, Zona Norte do Rio. A festa, que reúne diversas personalidades negras e periféricas, está entre os eventos mais importantes da comunidade preta da cidade. O encontro, que começa às 14h, conta com extensa programação. Entre os convidados estão Viny Santafé, Allan Ylê, Festa da Raça, Batuqlek, Banda Black021 + Dábliu, Ella Fernandes, Nael e DJ Sidaum.



Jonathan Raymundo, bacharel em História e organizador do evento, ressaltou a importância do Wakanda In Madureira. "Este lugar que é muito nosso, espaço e símbolo da nossa presença, beleza e festa. Vamos comemorar nosso aniversário com muita melanina, ancestralidade e afeto", comemorou. Durante o evento também será lançado o livro "Iroko: sussurros de memórias" de autoria de Raymundo.

Dandara Barbosa, responsável pelo Espaço Quilombinho, salientou que o local é fundamental para a realização e sucesso da comemoração. "O Espaço Quilombinho garante não só lazer, educação e autoestima para as crianças, mas também para as famílias, em sua maioria administradas por mulheres pretas e mães solo", afirmaou

Sobre o festival

O Festival Wakanda in Madureira iniciou-se como um Piquenique no dia 16 de abril de 2018. O objetivo era promover um espaço seguro e afetuoso para que pessoas negras pudessem se encontrar, fazer amigos e criar uma rede de solidariedade para que, juntos, pudessem enfrentar os desafios do racismo.