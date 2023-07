Quatis realiza torneio leiteiro do distrito de São Joaquim

Entre os dias 12 e 16 de julho acontece o 33º Torneio Leiteiro de Ribeirão de São Joaquim, distrito de Quatis. O evento rural conta com shows ao vivo e sorteio de rifas. As ordenhas começam todos os dias a partir das 6h.



Além disso, o público também pode aproveitar as barracas gastronômicas e parquinhos recreativos para a criançada. A Prefeitura de Quatis ressalta que é proibido a entrada de coolers com bebidas ou qualquer outro recipiente de vidro.



Confira a programação completa:

Quinta-feira, dia 13 de julho

20h - Magia do Forró



Sexta-feira, 14 de julho

20h - Silviomar

22h - Marcio Henrique e Gabriel

00h - Boteco dos amigos



Sábado, 15 de julho

20h - Marcos e Vitor

22h - Hellen Reis

00h - Edson e Erik



Domingo, 16 de julho

14h - Diney e Rafhael

18h - Jô e Samuel

20h - Os Pereirinhas