Resende comemora 175 anos de proclamação como cidade

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende comemora na quinta-feira (13) os 175 anos de elevação de vila à categoria de cidade. Após as apresentações, os convidados poderão visitar a exposição permanente e conhecer um pouco mais a história da cidade de Resende no Centro de Memória Historiador Claudionor Rosa.



Durante o Ato Cívico, será realizada uma apresentação sobre a importância do 13 de julho. Após isso, será feita a leitura do Auto de Proclamação da cidade de Resende, transcrita em braile, que será lida pelos alunos do CEDEVIR. A cerimônia conta ainda com apresentação da Banda Sinfônica da AMAN e também da Orquestra de Cordas e Escaletas da Escola Municipal Julio Verne.

Segundo o presidente da Casa da Cultura, Thiago Zaidan, o 13 de julho é tão importante quanto o 29 de setembro. "No dia 29 de setembro de 1801, o então povoado de Nossa Senhora da Conceição do Campo Alegre da Paraíba Nova foi elevado à categoria de vila. Já no dia 13 de julho de 1848, a Vila Resende foi proclamada cidade. São dois dias importantes, que merecem ser comemorados.