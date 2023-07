Ingresso da Ucrânia na OTAN pode agravar tensão internacional, diz Putin

"Estou convencido de que isso não vai melhorar a segurança da Ucrânia e, de uma maneira geral, tornará o mundo mais vulnerável e provocará tensões adicionais no cenário internacional", declarou o presidente russo. O presidente russo, Vladimir Putin, advertiu nesta quinta-feira (13) que a adesão da Ucrânia à OTAN poderá agravar as tensões internacionais, em resposta à aproximação da aliança militar transatlântica com a ex-república soviética."Estou convencido de que isso não vai melhorar a segurança da Ucrânia e, de uma maneira geral, tornará o mundo mais vulnerável e provocará tensões adicionais no cenário internacional", declarou o presidente russo.

Adesão da Ucrânia

A possível entrada da Ucrânia na OTAN é um dos principais assuntos debatidos na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A OTAN é uma aliança militar composta por 30 países, incluindo os Estados Unidos, a França e a Alemanha. A Rússia vê a OTAN como uma ameaça à sua segurança e tem advertido a Ucrânia contra qualquer tentativa de entrar na aliança.



Se a Ucrânia entrar na OTAN, isso significaria que ela estaria sob a proteção militar dos Estados Unidos e dos outros países da aliança. Isso seria uma grande derrota para a Rússia e poderia levar a uma escalada do conflito.



No entanto, também é possível que a entrada da Ucrânia na OTAN possa ajudar a resolver a guerra. Se a Ucrânia estiver protegida pela OTAN, a Rússia não terá mais motivos para invadir o país. Isso poderia levar a um acordo de paz e a um fim do conflito.

Com informações da AFP.