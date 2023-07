Polícia prende suspeito de arremessar água fervente na ex-companheira

Rio - Um homem foi preso por tentativa de feminicídio, nesta quarta-feira (12), em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Após ser detido por policiais da 35ª DP (Campo Grande), Lucas Alberto Cardozo da Silva, de 22 anos, confessou ter arremessado uma panela de água fervendo no peito e no rosto da sua ex-companheira.

O caso aconteceu no dia 4 de junho, por volta das 11h. Após ficar internada por nove dias no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, a moça recebeu alta hospitalar e compareceu na delegacia para denunciar o caso. Desde então, o rapaz passou a ser investigado pelo crime.

Já nesta quarta-feira, a 3ª Vara Criminal da Capital expediu o mandado de prisão preventiva contra Lucas com base nos relatos de testemunhas e nos laudos periciais. Em depoimento, ele disse ter agredido a vítima porque ela arremessou uma garrafa de guaraná natural nele.

O suspeito será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.