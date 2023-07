Carro mais barato do Brasil volta a custar R$ 69 mil após programa de incentivo ser encerrado

O Renault Kwid e o Fiat Mobi foram os únicos carros que tiveram o desconto máximo no programa de incentivo do governo federal. Com o fim da iniciativa, o valor de tabela da versão Zen subcompacto francês saiu dos R$ 58.990 e voltou para os mesmos R$ 68.990 de antes… mais ou menos.



Na verdade, a Renault foi uma das primeiras marcas a atualizar a sua tabela, coisa que a Fiat não fez (ainda) com o Mobi. Na tabela, o carro pode ter encarecido em R$ 10 mil, porém, na prática, a marca francesa ainda oferece um bom desconto de R$ 8 mil.

É uma inversão do que houve na recém extinta medida provisória. Os R$ 8 mil do desconto anterior eram dados pelo governo, complementados por R$ 2 mil que eram oferecidos pela Renault. Agora, com as mudanças, o papel do governo passou para o fabricante, por assim dizer.



Embora seja a versão de entrada do pequeno hatch, a Zen traz os esperados ar-condicionado, direção elétrica, sistema de som e luzes de rodagem diurna, além de quatro airbags (frontais e laterais dianteiros) e controles eletrônicos de tração e de estabilidade.



Confira a tabela dos preços da linha Kwid



Zen - R$ 60.990 - sem o incentivo são R$ 68.990



Intense - R$ 71.590



Intense bicolor - R$ 74.790



Outsider - R$ 74.990