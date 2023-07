Três bingos clandestinos são interditados na Região Metropolitana e Serrana do Rio

Rio - Policiais interditaram, nesta quarta-feira (12), três bingos clandestinos que funcionavam em Niterói, Região Metropolitana do Rio, e em Petrópolis e Itaipava, na Região Serrana. A ação é mais uma fase da Operação Sossega Leão, que atua na repressão aos jogos de azar e com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia.



Em duas ações na região serrana, policiais da 4ª DPJM, foram encaminhados até a Estrada União e Indústria, em Itaipava, onde apreenderam 4 placas eletrônicas das maquinas de caça-níquel e a quantia de R$ 16,00 reais.



Em Petrópolis, os policiais apreenderam onze máquinas e seus respectivos noteiros e a quantia de R$ 60,00 reais, no estabelecimento que funcionava na rua Marechal Floriano Peixoto, Centro.



Os agentes judiciários da 7ª DPJM, foram até a rua São Clemente, no Centro, em Niterói, para verificar uma possível prática de jogos de azar, e no local, foi encontrado um cassino clandestino, onde tinham funcionários, dezessete apostadores e apreenderam um total de 39 máquinas que estavam ligadas.



Os responsáveis e o material arrecadado nas operações, foram levados, respectivamente, para as sedes da 105ª DP (Itaipava), 106ª DP (Petrópolis) e 76ª DP (Niterói), onde foram tomadas as medidas cabíveis e autuados por estabelecer ou explorar jogos de azar. Eles foram ouvidos e depois liberados. As máquinas ficaram apreendidas para realização de uma perícia.



