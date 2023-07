Quatro novas empresas se instalam em condomínio comercial em Itatiaia

Neste mês de julho, quatro novas empresas estão finalizando o processo de instalação no condomínio comercial Log Itatiaia. Com isso, o restaurante no local deve funcionar pela primeira vez. Os novos empreendimentos devem gerar 150 empregos no município.



Segundo a secretaria de Desenvolvimento Econômico, em seus 10 anos de existência, o condomínio está, pela primeira vez, com 100% de ocupação em seus 17 módulos. As novas empresas são dos seguintes setores: higiene pessoal, metais, embalagens e medicamentos.



Com as novas vagas, o condomínio deve chegar a mais de 250 colaboradores. “O processo de seleção está sendo finalizado pelas empresas e teve o apoio do Sine. Os colaboradores são moradores da cidade e iniciam este segundo semestre com a oportunidade de crescimento profissional”, comenta o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Luiz Ribeiro Xavier.