Resende realiza IV Semana do Nordestino neste fim de semana

A Prefeitura de Resende realiza neste fim de semana, entre os dias 14 e 16 de julho, a IV Semana do Nordestino, que tem como objetivo valorizar as raízes nordestinas. O evento acontece na Área de Exposições.



A programação inclui tributo à música nordestina, apresentação de quadrilha, de ballet e dança dos alunos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), além de shows com bandas regionais.



A festa também terá uma praça de alimentação focada em pratos típicos, como acarajé, baião de dois, carne de sol, feijão de corda, dentre várias outras opções. Confira a programação completa:



Sexta-feira, 14

19h - DJ Thalys Paiva em um tributo à música nordestina

19h30 - homenagem aos nordestinos

20h30 - “O Nordeste é Aqui” com seu Granja e Zaidan

22h - Fábio Satim

23h30 - Xoxote



Sábado, 15

15h - DJ Glênio

17h às 18h - apresentação de dança (1º Centro Esportivo Municipal de Resende - Semel)

20h30 - Quadrilha Dona Junina de Angra dos Reis

21h30 - Duda Paiva

23h30 - Quartetum Brasil



Domingo, 16

15h - DJ Thalys Paiva em um tributo à música nordestina

16h30 - Quadrilha Teco-Teco Biru-Biru

17h - Ballet (1º Centro Esportivo Municipal de Resende - Semel)

19h30 - Gota Serena

20h - Zero Bala

22h - Os Vaqueiros