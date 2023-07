Vídeo: três pessoas ficam feridas após carro explodir em posto de gasolina

Natal - Imagens capturadas pelas câmeras de segurança mostram o instante em que um veículo explode durante o abastecimento em um posto de combustíveis localizado em Parnamirim, nesta quarta-feira (12). As circunstâncias que levaram à explosão ainda são desconhecidas.



Três mulheres estavam dentro do carro no momento em que o incidente ocorreu, enquanto o veículo estava sendo abastecido com gasolina. As vítimas tiveram dificuldades para sair do automóvel em chamas, mas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, na capital.

Explosão em posto de gasolina no RN pic.twitter.com/3JtfLGp6gg — Igembeald (@igembed) July 13, 2023

De acordo com as informações do Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, as vítimas deram entrada na unidade hospitalar com queimaduras no rosto e no tórax. Duas delas apresentam lesões de segundo grau e se encontram conscientes e orientadas no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ).

Já a terceira vítima sofreu queimaduras de terceiro grau e passou por uma cirurgia no final da tarde. Atualmente, ela está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A equipe médica do Hospital Walfredo Gurgel considera seu estado de saúde como grave.

Segundo relatos, as três mulheres estavam a caminho do município de Rafael Godeiro para participar do funeral de um familiar. O posto de combustíveis está situado às margens da BR-101, próximo ao Parque Aristófanes Fernandes e ficou com parte do teto danificado pelas chamas.