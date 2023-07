Homem é assassinado a tiros na Baixada

Rio - Um homem, identificado como Jhonatan Costa da Cruz Alves, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (12), em Vilar dos Teles, São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados na Rua Panamense para verificar informações de um homicídio. No local, a equipe constatou que o homem teria sido atingido por disparos de arma de fogo e socorrido por populares para a Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Íris, no mesmo município. No entanto, Jhonatan já chegou morto na unidade.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte. Diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime e esclarecer os fatos.