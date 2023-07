Corpo de vigilante baleado na comunidade Furquim Mendes será enterrado nesta sexta-feira

Rio - O corpo de David Carlos Carneiro, de 43 anos, morto após ser baleado na comunidade Furquim Mendes, no Jardim América, Zona Norte do Rio , será enterrado nesta sexta-feira (14), no Cemitério São Francisco Xávier, no Caju. A cerimônia começará às 9h com o velório na capela H, seguido do sepultamento às 11H15. A vítima deixa três filhos, um de 25, um de 21 e outro de 8 anos.