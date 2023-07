Homem que matou mulher na porta de casa é condenado a quase 20 anos de prisão

Rio - O Corpo de Jurados do II Tribunal do Júri da Capital condenou, nesta quarta-feira (12), José Geraldo de Jesus Junior a quase 20 anos de prisão, pelo assassinato de Gisele Coelho Lins. O crime ocorreu em abril de 2021, em Ramos, na Zona Norte do Rio.



De acordo com a denúncia do MPRJ, no dia 27 de abril de 2021, por volta das 3h, na Avenida dos Campeões, em Ramos, José disparou contra o peito da vítima, na porta de sua casa. A promotora de Justiça Simone Sibilio sustentou, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que o crime ocorreu por motivo fútil, uma vez que o homem disparou sem motivo contra Gisele.



“O homicídio se deu por mera fofoca entre vizinhos que gerou uma discussão banal , ocasião em que a vítima já dormindo foi chamada pelo acusado e ao se reportar a ele, após breve discussão, foi brutalmente executada. O crime escancara a brutalidade de como a vida de uma mãe, com três filhos para criar, foi interrompida juntamente com seus projetos de vida. A irmã mais velha, com 22 anos , perdeu o direito de ser irmã e passou a cuidar do irmão mais novo, à época, um bebê de seis meses, como se mãe fosse. Os jurados decidiram protegendo de forma eficiente a vida e reafirmando a credibilidade na justiça”, avaliou Sibilio.



Segundo o TJRJ, José Geraldo foi denunciado por homicídio simples e condenado a 18 anos e oito meses de prisão.