Linha 2 do metrô tem circulação interrompida por queda de energia

Rio - A volta para casa foi tumultuada nesta quinta-feira (13), no Rio de Janeiro. A Linha 2 (Pavuna x Botafogo) do Metrô teve o tráfego interrompido nos dois sentidos, das 17h às 18h40, por causa de uma queda de energia no trecho entre Maria da Graça e São Cristóvão, na Zona Norte. Com isso, as estações ficaram lotadas na cidade.

De acordo com a MetrôRio, as estações Central do Brasil e Carioca, no Centro, ficaram fechadas temporariamente para embarque. Passageiros também relataram que outras estações da Zona Norte ficaram fechadas, como em São Cristóvão. Já as linhas 1 e 4 seguiram com intervalos irregulares.

Galeria de Fotos Estação da Carioca, no Centro do Rio, ficou fechada temporariamente para embarque Cleber Mendes / Agência O Dia Estação da Carioca, no Centro do Rio, ficou fechada temporariamente para embarque Cleber Mendes / Agência O Dia Estação da Carioca, no Centro do Rio, ficou fechada temporariamente para embarque Cleber Mendes / Agência O Dia Estação da Carioca, no Centro do Rio, ficou fechada temporariamente para embarque Cleber Mendes / Agência O Dia Estação da Carioca, no Centro do Rio, ficou fechada temporariamente para embarque Cleber Mendes / Agência O Dia Estação da Carioca, no Centro do Rio, ficou fechada temporariamente para embarque Cleber Mendes / Agência O Dia Estação da Carioca, no Centro do Rio, ficou fechada temporariamente para embarque Cleber Mendes / Agência O Dia Estação da Carioca, no Centro do Rio, ficou fechada temporariamente para embarque Cleber Mendes / Agência O Dia Estação da Carioca, no Centro do Rio, ficou fechada temporariamente para embarque Cleber Mendes / Agência O Dia Estação da Carioca, no Centro do Rio, ficou fechada temporariamente para embarque Cleber Mendes / Agência O Dia

Em nota, a concessionária informou que os passageiros estão recebendo o bilhete de devolução ou o Siga Viagem para continuar o trajeto por outros meios de transporte.

Gilberto Giorno, de 35 anos, disse que estava aguardando a liberação do metrô desde às 17h. "Praticamente todo dia tem algum problema no metrô. De manhã ou de noite, sempre há problema. De manhã, está muito cheio e tem intervalo irregular. À noite, sempre acontece algum problema. Não há previsão de retorno e temos que ficar esperando para que o serviço seja liberado. Trabalhamos o dia todo para chegar aqui e isso acontecer. Quero voltar para casa, buscar minha filha na escola...", reclamou o passageiro.

Nas redes sociais, clientes também reclamaram da espera e das confusões causadas nas estações.

"Não peguem metro. Para fazer nenhum intervalo, mesmo que fora da Lnha 2. Está tudo caótico, seguranças perdidos, fechando as estações. Fiquei presa dentro da estação de Botafogo e tive que argumentar que não podiam nos prender ali dentro. Está uma guerra", publicou uma usuária.

"Muito descaso. Tinham que avisar nas estações.... Estou parada há mais de 40 minutos na mesma estação", disse outra.

Devido aos intervalos irregulares, a Mobi-Rio informou que o serviço da Linha 18 (Jardim Oceânico x Recreio Shopping Expresso) do BRT será estendido até às 22h.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) abrirá um processo regulatório para apurar as causas da queda de energia.

"Será apurada a responsabilidade da concessionária na manutenção dos equipamentos e no atendimento aos passageiros", informou.