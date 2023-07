Estado alerta concessionárias de energia sobre previsão de ventos fortes

Rio - A Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar emitiu, nesta quinta-feira (13), um alerta para que as concessionárias de energia elétrica que atuam no Rio ativem seus planos de contingências. A previsão é que rajadas de ventos de até 80km, consideradas muito fortes, atinjam grande parte do estado, devido à passagem de uma frente fria pelo estado, associada a um ciclone extratropical, que passará pelo oceano.



"Emitimos o alerta para que as concessionárias se preparem para ativar seus planos, estabelecendo estágio de prontidão ou equivalente. Nossa preocupação é que possíveis danos sejam minimizados e que a população não passe horas sem energia, caso ocorram problemas no fornecimento relacionados ao vento", afirmou o secretário Hugo Leal.



A Secretaria recomendou ainda que sejam divulgados alertas sobre o risco para as atividades no mar durante o período. A previsão é de que a passagem do ciclone provoque ondas de até 4m, até sábado (15), segundo a Marinha do Brasil.