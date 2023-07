Rio - Um incêndio de grande proporção atingiu uma área de mata do Morro da Coroa, em Santa Teresa, na Região Central do Rio, no fim da tarde desta quinta-feira (13).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade das chamas. Moradores da região gravaram o fogo se alastrando pelo mato em uma área íngreme do morro.

Incêndio atinge área de mata do Morro da Coroa, em Santa Teresa.#ODia



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/vNkH0G017r — Jornal O Dia (@jornalodia) July 13, 2023

Equipes do Corpo do Bombeiros foram acionados para o local por volta das 17h50. De acordo com a corporação, os militares começaram a atuar na Rua Navarro com trabalho se estendendo até a Rua Queiroz Lima.

Ainda segundo os Bombeiros, equipes de socorro chegaram à região por volta das 18h30, mas ainda não há pedido de ambulância para atender alguma vítima.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que o incêndio não impactou nas vias do bairro.