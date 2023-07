Cidade do Rio tem dia mais quente do mês de julho

Rio - A cidade do Rio registrou, nesta quinta-feira (13), o dia mais quente do mês de julho. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a temperatura chegou a 37,2°C em Irajá, na Zona Norte do Rio, entre às 14h05 e 14h25, mesmo no meio do inverno.

A alta na temperatura está relacionada a chegada de uma frente fria prevista para atingir a cidade nesta sexta-feira (14) devido à aproximação de um ciclone extratropical, que passará pelo oceano após circular nos estados do Sul do país.

De acordo com o Alerta Rio, a frente fria causará um aumento na nebulosidade na capital, com céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva, na noite desta quinta-feira (13). Durante o dia, ventos fortes a moderados atingiram o Rio, variando entre 52 km/h a 76km/h, alcançando os 64,8 km/h às 10h48 no Aeroporto do Galeão, na Zona Norte.

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca, iniciando às 21h desta quinta-feira (13) até às 9h do sábado (15), com previsão de ondas de 2,5 a 4,0 m de altura.



Na sexta-feira (14), devido à passagem da frente fria e um sistema de baixa pressão associado, há previsão de chuva fraca a moderada, a qualquer hora do dia. Os ventos estarão moderados a fortes (entre 52 km/h e 76 km/h), de acordo com o Alerta Rio.

No sábado (15), não há previsão de chuva. Contudo, na parte da tarde do domingo (16), o Alerta Rio prevê um aumento na nebulosidade com previsão de chuva fraca e isolada até a madrugada de segunda-feira (18).

Cuidado com vento

A Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar emitiu, nesta quinta-feira (13), um alerta para que as concessionárias de energia elétrica que atuam no Rio ativem seus planos de contingências, devido a previsão de fortes rajadas de vento.

O COR orienta que as pessoas não fique embaixo de árvores e coberturas metálicas, que evite esportes ao ar livre, que não passe sob cabos elétricos, andaime e escadas e que fechem o registro de gás em casa. Em situação de emergência, a população pode ligar para os números 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.