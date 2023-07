Ação conjunta prende integrantes de quadrilha especializada em furto de veículos de luxo

Rio - Dois integrantes de uma quadrilha especializada em furtar veículos de luxo foram presos durante uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das polícias Civil do Rio e de Minas Gerais. Nesta quarta-feira (12), um carro utilizado nos crimes foi avistado próximo ao Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador.

Equipes da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Dairj) passaram a monitorar o automóvel e acionaram as outras duas instituições. Após um trabalho de planejamento, os suspeitos foram abordados na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A dupla, detida em flagrante, carregava um scanner automotivo.

De acordo com a Polícia Civil, os veículos furtados em diversas cidades do Brasil eram levados para países como Paraguai, Peru e Colômbia. As investigações começaram depois que duas vítimas registraram o furto de carros do mesmo modelo e marca ocorridos em momentos diferentes. Após apuração do Setor de Inteligência, os policiais identificaram que se tratava de uma quadrilha especializada neste tipo de crime.

Os automóveis furtados foram monitorados pelas rodovias federais com destino a Minas Gerais. No último dia 8, uma ação conjunta das três instituições prendeu um dos membros da organização criminosa na cidade de Bom Despacho.

A partir dessas prisões, a Dairj identificou outros membros e novas ações contra a quadrilha estão sendo avaliadas.