Projeto da Defesa Civil de Mesquita leva conhecimento para escola do município

Na última semana, a E. M. rotariano Arthur Silva recebeu instruções da equipe da Defesa Civil sobre como agir em situações de emergências. O projeto “Escolas Seguras, Alunos Resilientes” visita uma escola do município por vez e estabelece uma semana de aprendizado teórico e prático a estudantes e profissionais, incluindo exercícios de simulação e evacuação em caso de incêndio.



“É muito importante que alunos, professores e outros funcionários estejam orientados, treinados e capacitados, para que, em uma situação de princípio de incêndio, todos saibam agir de maneira correta e segura até a chegada do socorro especializado. Com essa preparação, a escola se torna resiliente aos riscos de desastres”, conta Rholmer Louzada Junior, secretário municipal de Mobilidade, Infraestrutura e Serviços Públicos.



Durante a semana, os estudantes e educadores participaram de palestras sobre noções básicas de defesa civil, primeiros socorros, prevenção de acidentes com animais peçonhentos e desastres ambientais. Além disso, os profissionais da Defesa Civil realizaram um treinamento prático de manuseio de extintores de incêndio para os presentes e exercício de evacuação envolvendo todos os alunos e funcionários.



Contemplada, a Escola Municipal Rotariano Arthur Silva soma 600 alunos e 50 trabalhadores. No total, o projeto já instruiu 7.120 estudantes e trabalhadores da educação do município.