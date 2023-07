Clima seco registrado na cidade é comparado por cariocas com funcionamento de uma 'airfryer'

Rio - Os ventos fortes, com pancadas de até 64 km/h, e calor de 37,2°C que atingiram a cidade, ao longo desta quinta-feira (13), viraram motivo de piada entre os cariocas nas redes sociais. Os usuários da internet chegaram a comparar o clima seco do Rio à sensação de estar em uma fritadeira elétrica "airfryer".

"O rio de Janeiro virou uma airfryer. Vento quente e seco torrando geral", brincou um usuário do Twitter.

Cheguei no Rio, o vento parecia e ser soprado por uma airfryer, e olhe que sou do nordeste! — Bateria Social viciada | 15% (@EduVasconcelosL) February 22, 2022

A condição de clima foi a mesma durante praticamente todo o dia. A maior velocidade dos ventos de 64,8 km/h foi registrada às 10h48, no Aeroporto do Galeão, na Zona Norte do Rio. O outro terminal, Santos Dumont, na Marina da Glória, também foi atingido por rajadas fortes, com máxima de 53,7 km/h.

Em Copacabana, entre às 13h e 14h, os ventos chegaram aos 44,3 km/h. No mesmo intervalo, a Vila Militar, na Zona Oeste, registrou rajadas com 50 km/h. Nesses locais, o calor que atingiu a cidade deve ter elevado a sensação de tempo seco comentada pelos usuários das redes.

Para a noite desta quinta-feira e madrugada de sexta, o Sistema Alerta Rio afirma que os ventos devem continuar entre moderado e fortes. O céu também deve prevalecer parcialmente nublado a nublado, mas sem previsão de chuvas. Enquanto as temperaturas devem ter queda.

Por conta dos ventos fortes e da chegada da frente fria, a Marinha do Brasil emitiu um Aviso de Ressaca, iniciando às 21h desta quinta até 09h do sábado (15/07), com previsão de ondas de 2,5 a 4,0 m de altura.