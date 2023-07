Incêndio atinge depósito de estabelecimento na Feira de São Cristóvão

Rio - O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio no depósito de uma loja na Feira de São Cristóvão, na região central do Rio, por volta das 20h desta quinta-feira (13). Segundo os bombeiros, as chamas foram controladas às 21h e ninguém ficou ferido. O estabelecimento passou por fase de resfriamento e as equipes do quartel de Benfica já deixaram o local.



Ainda não há informações sobre o que teria motivado o incêndio no depósito. A reportagem procurou a coordenação do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, mas até o momento não houve retorno.

Revitalização do espaço