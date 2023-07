Temporada de férias no Shopping Grande Rio

A temporada de férias está aberta no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti. A programação de eventos inclui parque de diversões infantil, espaço com fliperamas e simuladores, Circo Kids e a badalada loja de pelúcias interativa.



No dia 15 de julho, das 15h às 19h, o shopping está preparando um evento que vai encantar os fãs dos Bolofofos. Haverá um Meet & Greet com Rick e Pow, os personagens queridos do famoso musical infantil. Durante o evento, as crianças e os pais poderão interagir, abraçar e tirar muitas fotos. A ação é gratuita e as vagas são limitadas. As senhas serão distribuídas 30 minutos antes de cada sessão.



O “Circo Kids”, na Praça de Eventos, traz atrações com a temática circense com diversos escorregadores, piscina de bolinhas e palhaços. E como parque de diversões é garantia de alegria das criançada, o Grande Rio apresenta o parque de diversões “Play City.



As estreias nas telonas também chegam em peso ao Kinoplex Grande Rio. O público poderá desfrutar do elenco estrelado do longa Barbie, com Margot Robbie e Ryan Gosling, das cenas de ação de Missão Impossível: Acerto de Contas ou do longa histórico ambientado na Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer.



O Shopping Grande Rio está localizado na Rua Maria Soares Sendas, 111 – Parque Barreto, São João de Meriti – RJ.