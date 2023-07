368 estudantes de Mesquita concluíram o Programa Educacional de Resistência às Drogas

O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) realizou a formatura de 368 alunos em Mesquita. Desenvolvido pela Polícia Militar e realizado em parceria com escolas municipais, o curso tem como público-alvo os estudantes do 5° ano do fundamental.



Assim como prioriza o desenvolvimento das habilidades socioemocionais das crianças, o PROERD aborda também pautas como bullying, cigarro, rede de apoio, moralidade e responsabilidade civil.



"Atuo no município de Mesquita com esse programa há dez anos e, a cada formatura, é uma sensação de missão cumprida. Ver nossas crianças felizes e com a expectativa de um futuro melhor é muito gratificante”, afirma a 3° Sargento Maria Tereza.



A comemoração contou com a participação da banda marcial da Polícia Militar para tocar em homenagem aos formandos. Uma premiação para redações sobre as temáticas passadas ao decorrer do curso rendeu a entrega de medalhas a 15 alunos.



"Sou entusiasta do PROERD! O programa aproxima a Comunidade Escolar da Polícia Militar, demonstrando de maneira prática que as Forças Auxiliares do Estado são parceiras. Não só na resolução de conflitos, mas na educação de nossas crianças e jovens, a fim de que cresçam cidadãos íntegros e solidários", defende a subsecretária municipal de Educação, Monique Rosa.



De acordo com a organização, o curso tem duração de quatro meses e, neste primeiro semestre de 2023, passou por cinco unidades escolares do município: Escola Municipal Doutor Manoel Reis, Ciep Padre Nino Miraldi, Escola Municipal Irena Sendler, Escola Municipal Doutor Ely Baiense Vailante e Escola Municipal Dr. Deoclécio Dias Machado.