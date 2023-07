Disque Denúncia pede informações sobre envolvido na morte de tenente da PM na Zona Norte

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (14), um cartaz a fim de obter informações sobre a localização e prisão do foragido da justiça Thiago dos Santos Arruda, de 24 anos. Ele seria acusado de envolvimento na morte do tenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Eduardo de Barros Almeida, de 30 anos. Eduardo morreu após ser baleado durante uma operação no Parque Royal, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, em janeiro de 2018. De acordo com a PM, policiais foram recebidos a tiros por criminosos e, durante o confronto, o oficial foi atingido. Ele chegou a ser levado para o Hospital municipal Evandro Freire, mas não resistiu aos ferimentos. O agente era lotado no 17º BPM (Ilha do Governador) e estava na corporação desde 2011.Na última quarta-feira (12), policiais realizaram uma operação na comunidade do Parque Royal, com o objetivo de prender o criminoso e desarticular a organização criminosa que atua na região. Chegando ao local, os policiais se depararam com diversos homens armados e foram atacados a tiros pelos traficantes.Após cessar o confronto, os agentes realizaram um vasculhamento na região, onde foram presos cinco criminosos e apreendidos um fuzil AK 47, calibre 556; um carregador de fuzil; 13 munições cal 556; uma espingarda calibre 12; 23 munições cal 12; duas granadas; três rádios transmissores; 1.151 papelotes de cocaína; e 470 tabletes de maconha .O acusado do homicídio fugiu ao cerco policial montado, e informações preliminares dão conta que se utilizou de um barco na Baía da Guanabara. Contra Thiago Arruda, foi expedido um Mandado de Prisão, pela Comarca da Capital Cartório da 4ª Vara Criminal pelos crimes de homicídio qualificado e associação ao tráfico de drogas.Denuncie a localização do criminoso, de forma anônima, ao Disque Denúncia:Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)Aplicativo: Disque Denúncia RJO anonimato é garantido.