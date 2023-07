Dupla é presa em carro roubado e clonado na Avenida Brasil

Rio - Dois homens foram presos, nesta quinta-feira (13), em um carro roubado e clonado na Avenida Brasil, altura de Acari, Zona Norte do Rio. Agentes da 7ª DP (Santa Teresa) já acompanhavam a movimentação de Carlos Thiago Lins Cavalo e Daniel Luiz Santos de Barros, suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em clonagem de veículos.



A investigação teve início quando uma mulher procurou a 7ª DP (Santa Teresa) para avisar que quase caiu em um golpe ao tentar comprar o veículo, um Corolla. Aos policiais, ela informou que estava pesquisando carros para comprar e tinha marcado com um dos vendedores, que apresentou um "laudo cautelar" emitido por uma empresa privada que atestava a autenticidade e boas condições do veículo.



A mulher decidiu entrar em contato com a empresa, que não reconheceu a autenticidade do laudo, o que gerou uma desconfiança de se tratar de um golpe. Policiais da 7ª DP (Santa Teresa) passaram a monitorar o anúncio do veículo e identificaram que o carro seria novamente colocado à venda.



Os policiais seguiram o veículo e efetuaram a abordagem. Segundo a polícia, Daniel apresentou um documento de identidade falso, que pertencia ao proprietário do veículo. Os agentes apreenderam a cópia do falso laudo cautelar, utilizado para enganar as vítimas.



Segundo as investigações, os carros eram roubados em assaltos, em seguida, repassados para clonagem e por fim, vendidos pela internet. A polícia já identificou a atuação da dupla em, pelo menos, outros três casos idênticos. A corporação estima que a organização criminosa já tenha lucrado mais de R$ 500 mil.

A dupla vai responder pelos crimes de adulteração de veículo, receptação, falsificação de documento e uso de documento falso. Carlos já possuía anotações criminais e chegou a ser preso pelos mesmos crimes.