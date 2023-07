Polícia Civil prende pai de santo acusado de estuprar adolescentes em Campo Grande

Rio - Um pai de santo foi preso, na manhã desta sexta-feira (14), na Rua Canoaná, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Civil, Cristiano da Conceição, de 51 anos, utilizava a liderança religiosa do terreiro, em Campo Grande, na Zona Oeste, para abusar sexualmente de adolescentes que frequentavam o local.



Familiares das vítimas denunciaram o homem, que passou a ser monitorado por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Nova Iguaçu.



Segundo as investigações, em dezembro do ano passado, Cristiano estuprou uma menina de 13 anos, afirmando que estava dando a ela uma "assistência espiritual". De acordo com a polícia, ele a dopou e após o abuso deixou a menina em um shopping na Zona Oeste, ainda desnorteada.



A corporação informou, ainda, que o pai de santo também é acusado de estuprar a própria sobrinha quando ela tinha 11 anos. Segundo a Civil, Cristiano aproveitou que a mãe da menina saiu de casa e a levou para o quarto, onde aconteceu o abuso. O homem ameaçou a menina dizendo que, caso ela contasse para alguém, ele "faria macumba para matar seus pais".

O mandado de prisão contra ele foi expedido no começo do mês de junho pela juíza Giselle Guida da 1ª Vara da Infância e da Juventude. Desde então, Cristiano era considerado foragido.