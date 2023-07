Petrobras divulga resultado de concurso; veja lista de aprovados

A Petrobras divulgou nesta quinta-feira, 13, a lista de aprovados em concurso para vagas de nível técnico júnior. Ao todo, são 373 aprovados, além de 746 pessoas classificadas para cadastro de reserva.Os contratados receberão remuneração inicial mínima de R$ 5.563,90 e trabalharão nas áreas de operação, manutenção, segurança do trabalho, inspeção de equipamentos e instalações, suprimentos, administração, logística, enfermagem do trabalho, e projetos, construção e montagem. Do total de vagas, 8% eram destinadas exclusivamentes a pessoas com deficiência e 20% a negros.A lista dos aprovados está disponível no site da estatal . Segundo a Petrobras, os aprovados já podem ser convocados para preencher as vagas em qualquer área ou unidade da empresa. O prazo de contratação é de 12 meses, podendo ser prorrogado.A estatal informa que os candidatos aprovados precisam manter endereço, telefone e email atualizados junto à Petrobras, já que a empresa terá que entrar em contato para fazer a contratação.Se for necessário alterar os dados cadastrais, o candidato deve buscar atendimento nos canais de relacionamento listados na seção "Concurso" no site oficial da Petrobras."Cabe destacar que as convocações dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em processo seletivo público da Petrobras, quando ocorrem, são formalizadas por telegrama encaminhado para o endereço cadastrado pelo(a) candidato(a) – e complementadas por mensagem de e-mail enviada pelo sistema de Recrutamento e Seleção da companhia, pelo endereço sirh@petrobras.com.br", afirma a empresa.Desconfie de emails recebidos de outros endereços. Em caso de dúvidas, é possível confirmar a veracidade do email através da central de atendimento, pelo telefone 0800 728 9001, escolhendo a opção 4 (Concursos).