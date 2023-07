Frente fria derruba temperatura no Rio de Janeiro nesta sexta-feira

Rio - A passagem de uma frente fria fez a temperatura cair no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (14). O dia será de nebulosidade. Há previsão de chuva entre fraca e moderada isolada a qualquer hora do dia. Na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, o céu estava encoberto pela manhã, com poucas pessoas praticando atividades esportivas na orla.

Durante a sexta-feira, os ventos estarão entre moderados e fortes, de 52 km/h a 76 km/h. As temperaturas apresentam queda acentuada, com mínima de 14°C e máxima de 23°C.



No sábado (15), haverá redução de nebulosidade e não há previsão de ocorrências de chuva. A temperatura se mantém estável com mínima de 13º e máxima de 25º.



Devido a aproximação e passagem de uma frente fria pelo oceano, haverá aumento de nebulosidade com previsão de chuvisco e chuva fraca de forma isolada entre a tarde de domingo (16) e a madrugada de segunda-feira (17). Os termômetros devem subir um pouco no domingo com previsão de máxima de 30°C e mínima de 14°C.



Aviso de ressaca



A Marinha do Brasil prorrogou, até 6h de domingo (16), o aviso de ressaca que está vigente na cidade desde 21h de quinta-feira (13). Ondas de 2,5 a 4 metros de altura podem atingir o litoral da cidade do Rio até 9h de sábado (15), e ondas de 2,5 metros de altura até as 6h de domingo.

A Marinha recomenda que seja evitado o banho e a prática de esportes no mar em áreas que estejam em condições de ressaca. Durante o período, não se deve permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar. Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.



Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca. Ciclistas devem evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia.



Em caso de acidentes, o banhista deve acionar as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 em vez de mergulhar para tentar realizar o salvamento, recomenda a Marinha.