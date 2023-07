Prefeitura remove food trucks sem licença em Botafogo

Rio - A Prefeitura do Rio removeu na noite da última quarta-feira (12) dois food trucks que funcionavam sem licença na Praça Nelson Mandela, em Botafogo, Zona Sul do Rio.



Antes da remoção, os estabelecimentos foram notificados a retirar o equipamento, sob pena de remoção coercitiva, o que foi feito, já que não houve o cumprimento da notificação. Devido ao peso dos veículos, cerca de uma tonelada cada, foi necessário mobilizar um caminhão para garantir a retirada.



Segundo o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, as licenças para funcionamento devem ser retiradas pelo site do Carioca Digital e devem seguir regras que contemplam cuidados sanitários, prevenção de incômodos e localização adequada, dentre outros aspectos.



"Há ritos que devem ser cumpridos para a liberação da licença de funcionamento dos trucks. As pessoas precisam entender que não podem simplesmente escolher um local público e se apropriarem dele. Há regras para garantir a organização e a boa ocupação dos espaços públicos", disse o subprefeito, que acompanhou os trabalhos de remoção.



Os dois veículos foram encaminhados para o depósito público da prefeitura e podem ser retirados mediante comprovação de posse.



"Nós fazemos ações de conscientização, expedimos notificações para que as pessoas se regularizem. Mas, infelizmente, alguns permanecem na ilegalidade", afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale.