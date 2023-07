Vídeo: Rogério Marinho chora ao falar de presos nos atos golpistas

O senador e ex-ministro Rogério Marinho (PL-RN) chorou ao falar sobre os presos após os atos golpistas, registrados em 8 de janeiro, em Brasília. Durante audiência na Comissão de Segurança Pública na noite desta quinta-feira. 13, Marinho se emocionou enquanto falava e foi consolado pelo seu pai, o ex-senador Valério Djalma Cavalcanti.



Ex-ministro do Desenvolvimento Regional no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Marinho foi elogiado pelo colega Eduardo Girão (Novo-CE), que o descreveu como "grande irmão" e "presente" antes de tomar a palavra na reunião. Na ocasião, ele também cumprimentou a presença do pai dele, Djalma Cavalcanti, que acompanhava o senador na audiência.

"Obrigada, senador Girão. Obrigada pelas palavras generosas que vossa excelência profere nesse momento. Eu até..." disse o Marinho, enquanto segurava as lágrimas. Em seguida, o pai o abraçou e deu um beijo em sua cabeça. Os outros senadores o aplaudiram.





Senador Rogerio Marinho faz discurso sobre as prisões do 8 de janeiro.

Depois, enxugou as lágrimas e continuou: "Peço desculpas, porque não é fácil ouvir o que a gente ouve aqui. Eu acho que todos nós temos uma responsabilidade muito grande. Estamos vivendo um momento muito desafiador que nos cobra atitude, mas também nos cobra inteligência. (...) Nós precisamos desmistificar o que é colocado como lugar comum, uma estratégia deliberada de desumanizar aqueles que pensam diferente", afirmou ele, que esteve em visitas com os presos do 8 de janeiro.Senador Rogerio Marinho faz discurso sobre as prisões do 8 de janeiro. pic.twitter.com/xFl9b2PcA1