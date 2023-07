Presidente turco diz que Putin 'concorda' com extensão do pacto de exportação de grãos

O presidente russo, Vladimir Putin, "concorda comigo" para prorrogar o acordo de exportação de grãos no Mar Negro que expira na segunda-feira, 17, disse o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nesta sexta-feira, 14.

"Estamos nos preparando para receber o sr. Putin em agosto e estamos de acordo com a extensão do corredor de grãos no Mar Negro", disse Erdogan aos jornalistas, ao sair da oração de sexta-feira.

O chefe de Estado turco explicou que falou com Putin, mas sem revelar quando, e também mencionou uma carta que o secretário-geral da ONU, António Guterres, enviou ao líder russo para pedir sua aprovação.

"Espero que, com esta carta, possamos garantir a extensão do corredor de grãos, com nossos esforços conjuntos e os da Rússia", disse Erdogan.

O acordo expira na segunda-feira, 17, à meia-noite de Istambul (18h em Brasília). Putin expressou mensagens contraditórias sobre sua disposição de renová-lo.