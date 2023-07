Exposição gratuita de jornais antigos é inaugurada na Biblioteca Nacional

Rio - A Biblioteca Nacional, na Cinelândia, inaugura nesta sexta-feira (14) a exposição gratuita "Uma janela para o armazém de periódicos". A mostra traz cerca de 80 itens do acervo da instituição, que possui a mais antiga e completa coleção de jornais e outras publicações periódicas do país, atualmente com mais de 81 mil títulos e 372 mil volumes.

A exposição contará, também, com revistas, HQs, mangás e coleções de leis. Ela ficará aberta para visitação de segunda a sexta, das 10h às 17h.

Uma das raridades que chama a atenção na exposição é o "Vossa Senhoria", reconhecido pelo "Guinness Book" como o menor jornal do mundo. O periódico foi publicado pela primeira vez em 1935, na cidade de Goiás, nas dimensões de 9 cm x 6 cm. Em 1996, passou a ser editado ainda menor, nas dimensões de 3,5 cm de altura por 2,5 cm de largura.Outra joia do acervo é um exemplar do jornal "O Mulato" ou "O Homem de Cor", criado em 1833, por Francisco Paula Brito. Trata-se do pioneiro da imprensa negra no Brasil, primeiro jornal do país a lutar contra a discriminação racial e a favor da abolição da escravidão.A exposição também poderá ser visitada de forma virtual no site da Biblioteca Nacional, que fica na Avenida Rio Branco 219, Centro.