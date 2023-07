Parentes e amigos pedem paz durante enterro de vigilante baleado em comunidade de Jardim América

Rio - Amigos e parentes se despediram do vigilante David Carlos Carneiro, de 43 anos, morto vítima de bala perdida , no fim da manhã desta sexta-feira (14), no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Norte do Rio. Marcada para começar às 9h, a cerimônia contou com homenagens e pedidos de paz nas comunidades.David estava a caminho do trabalho, na comunidade de Furquim Mendes, em Jardim América, quando foi atingido por um disparo, na última quarta-feira (12). Segundo informações de parentes, ele tentava proteger uma senhora que estava com um bebê no colo, no momento em que foi baleado."Favela merece paz", "Paz no Dique", e "Respeito pelas nossas comunidades", eram algumas das faixas segurados pelos parences do morador de Jardim América. A esposa de David, Érica Carneiro, foi uma das que segurava um cartaz no momento do sepultamento.Segundo a companheira do vigilante, o disparo que o atingiu teria partido de agentes da Polícia Civil "Os policiais entraram dando tiro e quando deu uma cessada, ele resolveu sair porque não queria se atrasar para o trabalho. Quando estava indo para o ponto de ônibus, ele viu que o policial ia atirar e pegaria em um recém-nascido, ele empurrou a senhora que estava com o bebê no colo e foi atingido nas costas. Morreu que nem traficante, uma covardia", lamentou a viúva.Em nota, a Polícia Civil informou que havia uma operação na comunidade, no entanto, era uma ação "pontual e distante de onde estava o ferido". Segundo a corporação, o objetivo era prender criminosos envolvidos em latrocínios, roubos de automóveis e cargas na região. A Civil, disse, ainda que quatro suspeitos foram baleados em confronto. A morte de David é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).Já a Polícia Militar informa que não havia ação da corporação na região, mas agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados para verificar uma ocorrência de pessoa baleada.Os policiais socorreram e encaminharam David ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que o homem já chegou morto na unidade.