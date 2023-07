PF deflagra 2ª fase da operação contra fraudes no 'Caixa Tem'

Rio - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação "10-20-30" que visa combater as fraudes relacionadas ao aplicativo de serviços e transações bancárias "Caixa Tem".



Os policiais lotados na Delegacia de Polícia Federal em Niterói cumpriram dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói, contra os envolvidos na investigação.



Na primeira fase da operação, foram revelados indícios do envolvimento de funcionários da Caixa Econômica Federal no desvio de valores das contas sociais digitais.



Já a segunda fase da Operação "10-20-30" teve como alvo contas abertas em nomes de terceiros utilizadas para lavagem de capitais proveniente de desvios de contas sociais. O prejuízo comprovado, atribuído ao grupo criminoso, foi superior a R$ 596 mil, entretanto, estima-se que o prejuízo total supere dez milhões de reais.



Os envolvidos serão responsabilizados pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado, estelionato, peculato digital, violação do sigilo funcional e lavagem ou ocultação de bens. Se somadas, as penas máximas dos crimes ultrapassam os 46 anos de reclusão.