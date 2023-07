Penedo recebe 1º Festival do Torresmo nesta semana

Entre os dias 13 e 16 de julho, o Centro de Eventos de Penedo (Cepe) recebe o 1º Festival de Torresmo. O evento, com entrada gratuita, terá o torresmo em suas diversas versões, incluindo o famoso torresmo de rolo.



Com um cardápio amplo, conta ainda com porco no rolete, feijão tropeiro, costela fogo de chão, baião de dois, hambúrguer artesanal, churros, cerveja artesanal, entre outras diversas opções.



Segundo a organização, o evento é pet friendly, ou seja, recebe animais. Durante toda a programação, o palco do evento receberá shows variados, com estilos como rock, roda de samba e sertanejo. Também haverá atrações para as crianças.