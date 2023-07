Localidades rurais recebem campanha de vacinação antirrábica

Neste sábado (15), o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realiza mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica. Dessa vez, na zona rural. A ação será das 9h às 15h nas localidades da Vargem Grande, Fumaça, Rio Preto, Jacuba e Bagagem.



As equipes do CCZ estarão em postos físicos e volantes da Vargem Grande e Fumaça. Já no Rio Preto, Jacuba e Bagagem a vacinação será de forma volante.



Devem ser imunizados cães e gatos com mais de três meses de vida e que estejam em boas condições de saúde. O tutor, maior de 18 anos, precisa apresentar um documento de identificação.