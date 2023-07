Theatro Municipal do Rio comemora 114 anos com 10h de programação gratuita

Rio - O Theatro Municipal do Rio completa 114 anos nesta sexta-feira (14). Inaugurado em 1909, o espaço é considerado um dos mais imponentes do Centro do Rio e ocupa a lista de principais casas de espetáculos da América Latina. Por conta da celebração da data, o local abre as portas ao público com 10h de programação gratuita, incluindo a tão esperada pré-estreia da ópera Carmen de Bizet, reunindo solistas, coro, balé e a Orquestra Sinfônica da casa.



O goiano Afrânio Ricardo, de 51 anos, aproveitou as férias em família para visitar o espaço. "Primeira vez que venho ao Rio e estou gostando bastante. Fui a Cabo Frio, fomos ver o mar em Arraial do Cabo, e agora conhecendo o Theatro Municipal. Fizeram uma apresentação ímpar, você vê que foi bem ensaiada, são músicos experientes", disse o comerciante, que pretende voltar às 19h para acompanhar a ópera.



Ao longo de pouco mais de um século, o Municipal tem recebido grandes artistas nacionais e internacionais. Após quatro reformas, exibe fachadas que misturam elementos clássicos e barrocos, conta com 2.252 lugares, divididos entre plateia, três andares de balcão, camarotes e frisas. Sua história mistura-se com a trajetória da cultura do País.



O Theatro Municipal fica na Praça Floriano, na Cinelândia, e toda a programação pode ser conferida no site theatromunicipal.rj.gov.br. Confira a desta tarde:

15h – Orquestra Sinfônica Jovem Fluminense: Boulevard da Av. 13 de Maio

16h – Recital canto e piano: Escadaria Interna

17h – Banda da Guarda Municipal: Escadaria da frente do Theatro Municipal

19h – Pré-estreia Ópera Carmen de Bizet: Grande Sala