Apartamento pega fogo em Resende

Um apartamento pegou fogo nesta sexta-feira (14) em Resende. O prédio fica em um condomínio no bairro Acesso Oeste.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas em pouco mais de uma hora. Ninguém ficou ferido.



A Defesa Civil informou que uma mulher e os dois filhos estavam dentro do apartamento, mas conseguiram sair antes das chamas tomarem conta do imóvel.



O local não sofreu danos estruturais, mas foi interditado pela Defesa Civil por condições de inabitabilidade.



O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. Até o momento, não sabe o que teria causado o incêndio.