Saul Klein é condenado a pagar R$ 30 milhões por tráfico de mulheres e exploração sexual

São Paulo - Filho do fundador das Casas Bahia, o empresário Saul Klein foi condenado pela 4ª vara do Trabalho de Barueri a pagar uma indenização por danos morais de R$ 30 milhões por aliciamento, tráfico de mulheres e exploração sexual de jovens e adolescentes mantidas em condição análoga à escravidão.



A decisão da Justiça foi uma resposta à ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em outubro de 2022 e envolve mais de 100 mulheres, entre 16 e 21 anos. A Justiça de Barueri, ainda impôs uma série de restrições ao empresário, com incorrerão em multa de R$ 100 mil em caso de descumprimento.

O documento cita "o desprezo do réu pela dignidade das mulheres, sua autonomia, liberdade e saúde sexual viola o pacto social e normativo de respeito à condição humana". O inquérito apontou que as moças eram inseridas num esquema de exploração sexual no sítio do empresário, em Boituva, no interior de São Paulo.

Durante o período de cárcere, as vítimas eram obrigadas a manter relações sexuais com o Saul Klein, enquanto ficavam sob forte violência psicológica e vigilância armada no local. O processo está sob sigilo na Justiça. O empresário ainda não se pronunciou após a decisão.