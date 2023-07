Resende demite técnico Eudes Pedro

O Resende Futebol Clube anunciou na quinta-feira (13) a demissão do técnico Eudes Pedro. O mau desempenho nos últimos jogos motivou o desligamento.



O treinador do sub-20, Carlos Leiria, assume o comando nas disputas da A2 do Campeonato Carioca e Série D do Brasileiro.





Em nota, a direção do clube agradeceu o profissionalismo de Eudes, mas destacou a má fase. "Precisamos de uma mudança imediata já que estamos em uma reta final decisiva na A2 e na Série D", explicou Dino, diretor de futebol do Resende. Eudes Pedro chegou ao Gigante do Vale em março deste ano, comandando a equipe em 19 jogos, com seis vitórias, seis empates e sete derrotas.Em nota, a direção do clube agradeceu o profissionalismo de Eudes, mas destacou a má fase. "Precisamos de uma mudança imediata já que estamos em uma reta final decisiva na A2 e na Série D", explicou Dino, diretor de futebol do Resende.