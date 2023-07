Há ministros 'não trocáveis' no Palácio do Planalto, afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (14) que há ministros “não trocáveis” no Palácio do Planalto, em resposta as especulações de novas trocas ministeriais no governo. A declaração foi dada em pronunciamento durante um evento que marca a retomada do programa Mais Médicos.



Em resposta ao Centrão, Lula reafirmou sua confiança na ministra da Saúde, Nísia Trindade, e disse que ela será mantida no cargo. Partidos do Centrão têm pressionado a cúpula petista para conseguir a cadeira na pasta em troca de apoio no Congresso Nacional.



“Disse para Nísia publicamente: 'Tem ministros que não são trocáveis'. Tem pessoas e tem funções que são uma coisa da escolha pessoal do presidente. Eu disse, publicamente, ela é ministra do Brasil, ela é minha ministra. E, portanto, ela tem uma função a cumprir. Sabe que única perspectiva de sair é se não cumprir a função correta dela. Isso vale para mim, para todo mundo”, disse.



Lula ainda ironizou as notícias de que novas mudanças em quadros do Planalto estão em negociação e disse que falta “apenas se trocar” no governo.



“Estamos em período de entressafra. O Congresso está em férias, e todo dia leio nos jornais a troca de ministros. Eu já troquei todo mundo, só falta eu mesmo me trocar”, afirmou o petista.



A cúpula do Planalto tem recebido demandas do Centrão em troca de apoio a projetos de interesse de Lula, como as mudanças no Carf. Na quinta-feira (13), Lula anunciou a troca no Ministério do Turismo, após a pressão do União Brasil. Celso Sabino substituirá Daniela Carneiro, que deve deixar o partido após uma briga pelo comando do diretório da legenda no Rio de Janeiro.



O Centrão ainda pressiona Lula pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que tem o Bolsa Família como carro-chefe. O petista, porém, descarta a possibilidade de demitir Wellington Dias e reafirma que a pasta é uma escolha dele.



A cúpula petista negocia espaço nos ministérios de Ciência e Tecnologia e Porto e Aeroportos. Além das pastas, a presidência da Caixa Econômica Federal também poderá abarcar um nome do Centrão.



Lula deve se reunir com lideranças partidárias da Câmara dos Deputados na retomada dos trabalhos legislativos, previsto para o dia 1º de agosto. A ideia é se aproximar do Republicanos e do Progressistas, partido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL). União Brasil, MDB e PSD também devem ser beneficiados com as mudanças nos ministérios.