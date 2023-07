Polícia Militar apreende mais de 4 kg de maconha

A Polícia Militar (PM) apreendeu mais de 5 kg de drogas em Resende. O caso aconteceu na quinta-feira (14) no bairro Nova Liberdade.



De acordo com a PM, os agentes foram verificar uma denúncia de que traficantes estavam na localidade embalando drogas. Quando chegaram, os suspeitos fugiram, mas deixaram para trás os entorpecentes.



Foram apreendidos seis tabletes de maconha (4,3kg), uma sacola com cocaína e 601 pinos da mesma drogas, totalizando 877 gramas, além de uma balança de precisão.



O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. Na fuga, dois suspeitos foram identificados. Eles não foram encontrados.