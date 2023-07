Casa da Cultura realiza projeto Passeio Histórico neste sábado

Para comemorar os 175 anos da elevação de vila à categoria de cidade, a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende realiza no próximo sábado (15) o projeto ‘Passeio Histórico’. O objetivo da ação é fazer uma caminhada pelo Centro Histórico, contando as histórias dos prédios e monumentos.



O ponto de encontro do passeio será em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, às 9h30. Para mais informações sobre o percurso, o interessado pode entrar em contato através do telefone: (24) 97405-5626 ou na sede do Arquivo Histórico Municipal, na Rua Juca Mattos, no Alto dos Passos.