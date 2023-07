Pagode anima Feira Livre neste domingo

A Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco, deste domingo (16) será animado pelo ritmo do pagode. O cantor Paulo Toró se apresenta a partir das 12h através do projeto "Música na Feira".



O show terá a participação de convidados do artista. Enquanto isso os visitantes também podem aproveitar para fazer as compras na feira com produtos naturais e frescos, além de salgados e outras atrações.