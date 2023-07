Polícia dos EUA prende homem suspeito de atropelar e matar brasileiro de 14 anos

A polícia de South River, em Nova Jersey, nos Estado Unidos, prendeu o suspeito de atropelar um adolescente de 14 anos. O jovem era brasileiro e teria sido atingido pela van no dia 7 de julho. O motorista foi identificado como Michael Arena, de 63 anos, e teria fugido sem prestar socorros ao jovem, que morreu devido aos ferimentos.

O jovem de 14 anos é Bryan Barbosa. O adolescente estava andando de bicicleta no momento em que foi atropelado pela van, em South River. Barbosa estava vivo quando recebeu os primeiros socorros, sendo transportado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Arena foi detido na própria casa e levado pelas autoridades ao interrogatório. Ele admitiu que estava dirigindo o veículo no momento do atropelamento. O motorista foi acusado de homicídio culposo e abandono do local em acidente fatal com veículo motorizado.



O motorista encontra-se preso no centro correcional, esperando pelos resultados da audiência de detenção pré-julgamento. A identificação de Arena foi possível graças as imagens de segurança de uma casa próxima ao acidente.